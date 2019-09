Parlement dwingt Johnson uitstel van brexit te vragen als no deal dreigt

Parlement naar huis

Na maandag wordt het parlement voor vijf weken naar huis gestuurd. Johnson heeft dat juist gedaan om te zorgen dat het parlement zich niet kon mengen in de besluitvorming van brexit.

Om verkiezingen uit te schrijven is er een ruime meerderheid nodig in het parlement. Die heeft Johnson juist niet meer. In de afgelopen dagen raakte hij 21 partijleden kwijt die niet met hem meestemden. Een collega liep over naar de oppositie, zijn eigen broer stapte op als parlementslid en minister.

Verkiezingen

De oppositiepartijen werken samen om Johnson dwars te zitten. De partijen hebben gezegd dat ze voorlopig niet instemmen met vervroegde verkiezingen. Johnson was van plan om voor de EU-top van half oktober verkiezingen te houden. Hij verwacht dat hij dan veel stemmen kan krijgen en zijn kieslijst kan vullen met partijleden die zijn koers volgen.

De EU-top vindt plaats op 17 en 18 oktober. Met de nieuwe wetgeving die nu is aangenomen, moet Johnson vragen om uitstel van de brexitdatum van 31 oktober, als er op 19 oktober geen deal is tussen Brussel en het Verenigd Koninkrijk.

Premier Johnson heeft gezegd dat hij op 17 oktober een deal gaat sluiten in Brussel, meldt de BBC. Verder zegt hij 'perplex te staan' door de acties van de oppositiepartijen om verkiezingen te blokkeren. "Het is een bijzondere paradox", zei hij. "Nog nooit heeft een oppositiepartij een kans gehad op een verkiezing en die afgeslagen."