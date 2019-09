Jo Johnson, broer van Boris, stapt op wegens 'onoplosbare brexitspanning'

Jo Johnson, die tot vandaag staatssecretaris was voor hoger onderwijs, zegt op Twitter dat hij de afgelopen weken verscheurd werd door loyaliteit voor zijn familie en het landsbelang. "Het zorgt voor een onoplosbare spanning", twitterde hij.

Vervolgens kondigde hij aan op te stappen. Het lijkt erop dat hij zijn zetel opgeeft en een punt zet achter zijn landelijke politieke carrière. "Het is tijd voor anderen om mijn rollen als parlementslid en staatssecretaris over te nemen."

Het is niet voor het eerst dat hij opstapt vanwege de brexit: hij was eerder minister voor transport in het kabinet van Theresa May. Op 9 november verliet hij die post.