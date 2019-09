Songfestival 2020: financiële tophit of tranentrekker voor Rotterdam?

Hoe zit het in Rotterdam?

In de nog geheime financiële paragraaf van het Rotterdamse bidbook, zou gerekend worden op 15 miljoen aan kosten, meldde het AD in juli. Maar dat bedrag lijkt aan de lage kant, in andere schattingen wordt uitgegaan van 30, 40 en zelfs 50 miljoen. En het risico op zulke uitschieters ligt volledig bij de stad, waar Maastricht wilde afdwingen dat de risico's fifty fifty gedeeld zouden worden met organisator NPO.

Overigens werden zowel het bid van Maastricht als Rotterdam door de organisatie beoordeeld als 'zeer geschikt' als het gaat om de financiële bijdrage.

Op hoeveel bezoekers Rotterdam precies rekent staat niet in het gepubliceerde bidbook, maar wel in een brief die in juni naar de gemeenteraad werd gestuurd. Toen ging het stadsbestuur uit van 3000 geaccrediteerde bezoekers en 28.000 bezoekers van buiten de stad,

Maasstad kijkt naar Stockholm

Op basis van de editie in Stockholm verwacht Rotterdam dat 14.000 van de bezoekers uit het buitenland komen. Die bezoekers blijven gemiddeld vijf nachten slapen, wat neer zou komen op 70.000 overnachtingen.

Stockholm kreeg in 2016 een indirecte impuls van 32,7 miljoen, waarbij een buitenlandse bezoeker in vijf dagen gemiddeld 935 euro uitgaf. Dat geld ging dus niet naar de stad, maar werd in totaal uitgegeven aan onder meer verblijf, drinken en eten en winkelen. Journalisten en mediabedrijven gaven per persoon gemiddeld 3000 euro uit - en daar verwacht Rotterdam er dus 1500 van. Bonuspuntje voor Stockholm: de stad zelf was nauwelijks tien miljoen euro kwijt aan de organisatie.