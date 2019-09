Huren opnieuw flink gestegen, vooral in de vrije sector en na verhuizing

Maximale huurverhoging

Voor sociale huurwoningen geldt een maximale huurverhoging per jaar. Die is afhankelijk van het inkomen van de huurder en de stijging van de consumentenprijsindex (CPI).

Dat de consumentenprijzen hard stegen in 2018, is volgens het CBS een belangrijke reden dat de huren toen harder stegen dan dit jaar. In 2019 is deze maximale huurstijging 4,1 of 5,6 procent, afhankelijk van het inkomen van de huurder.

In de vrije sector mogen verhuurders zelf bepalen of en met welk percentage ze de huur verhogen. Dit jaar steeg de prijs van vrijesectorwoningen met 3,3 procent. In 2018 was dat nog 3,1 procent.