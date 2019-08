Aantal eventcateraars verdubbeld: 'Het is weer tijd voor feesten'

De afgelopen vijf jaar verdubbelde het aantal zelfstandig cateraars, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK). Op 1 juli 2019 waren er in heel Nederland ruim 13.000 ondernemingen in de eventcatering tegen krap 7000 in 2014.

Dat komt deels omdat het zo goed gaat met de economie, vertelt voorzitter Michiel Meier Mattern van ONCE, de branchevereniging voor party- en eventcateraars.

"Tijdens de crisis zagen we een dramatische terugloop", zegt hij. "Als je moet bezuinigen, is catering het eerste wat je schrapt. De afgelopen tijd is de economie weer opgeleefd en dus is het weer tijd voor feestjes. Vooral de laatste twee jaar zie je dat het weer heel goed gaat in onze branche."