Fraude bij dochter Stylehaul kost RTL tientallen miljoenen

Dat schrijft RTL Group in de kleine lettertjes van de vanochtend gepubliceerde halfjaarcijfers. Het mediabedrijf is grotendeels in handen van het Duitse familiebedrijf Bertelsmann, maar een deel van de aandelen is beursgenoteerd. Daarom moet het concern gedetailleerde cijfers publiceren.

Onregelmatigheden

RTL Group kocht het Amerikaanse Stylehaul in 2014. Voor het digitale marketingbureau, dat een grote stal aan Amerikaanse influencers op social media begeleidde, werd naar verluidt 107 miljoen dollar betaald.

Uit het halfjaarbericht blijkt dat het dochterbedrijf in maart van dit jaar 'bepaalde onregelmatigheden in de boekhouding' ontdekte.

Uit vervolgonderzoek bleek dat een 'voormalig werknemer' de afgelopen jaren zonder toestemming een aantal transacties had uitgevoerd, waarmee hij maar liefst 22 miljoen dollar wist te verduisteren, ofwel 19,8 miljoen euro. Het bedrijf deed aangifte tegen de man, die inmiddels is aangeklaagd.