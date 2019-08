'Telegram komt binnen twee maanden met cryptomunt gram'

Telegram gaat Facebook achterna

Telegram wil dat de gram, net als de libra van Facebook, een digitale munt wordt waarmee je makkelijk geld over kunt maken naar anderen, waar ook ter wereld. Met de munt moeten gebruikers ook spullen kunnen kopen of verkopen via de berichtendienst.

Een belangrijk verschil met de libra, is dat de gram niet gekoppeld wordt aan echte munten zoals de dollar en de euro. Daardoor is de waarde van de gram afhankelijk van wat men ervoor wil betalen en dus niet van de koers van echte valuta.

Telegram kwam vorig jaar met de plannen voor een eigen cryptomunt. Met een initial coin offering (ICO) haalde het bedrijf 1,7 miljard dollar op bij investeerders.

Een ICO is een soort beursgang voor cryptovaluta. Daarmee kan de initiatiefnemer geld ophalen bij investeerders om hun nog te bouwen toepassing op de blockchain verder te ontwikkelen.