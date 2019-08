Sigarettenmakers Philip Morris en Altria praten over reünie

"Het is nog niet zeker dat deze gesprekken leiden tot een overeenkomst", benadrukt Philip Morris International (PMI) volgens CNBC. De Amerikaanse multinational verkoopt sigaretten in 180 landen buiten de Verenigde Staten. Het meest bekende merk van Philip Morris is Marlboro.

Afsplitsing

Het bedrijf was tot maart 2008 onderdeel van sigarettenfabrikant Altria. Altria splitste PMI af, om het meer vrijheid te geven. Altria zou zich focussen op de Verenigde Staten, PMI op de rest van de wereld. Als onderdeel van de deal kregen aandeelhouders van Altria destijds aandelen in PMI.

Ten tijde van deze afsplitsing ging het nog goed met de sigarettenverkoop. Maar omdat steeds minder mensen roken, richten de bedrijven zich steeds meer op andere producten. Altria investeerde bijvoorbeeld in e-sigarettenmaker Juul en cannabisproducent Cronos.

'Deal is logisch'

Analisten speculeren al een tijdje dat PMI en Altria weer bij elkaar komen. Volgens Wells Fargo zou een deal logisch zijn, juist omdat Altria aandelen heeft in Juul. Via PMI zou Juul namelijk kunnen uitbreiden buiten de VS.