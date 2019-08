Oud-topman Pon investeert in doorstart automagazine Carros

Autohart

Hoeveel geld Rottinghuis in Carros steekt, zegt hij niet. "Maar ik ben niet de enige. Ook anderen die het hart voor auto's op de juiste plaats hebben, doen mee." Wie zijn mede-investeerders zijn, wil hij niet onthullen.

Hoewel Rottinghuis bestuurder is van de uitgeverij Carros, blijven Kloppert en hoofdredacteur Carlo Brantsen bij de productie van het automagazine betrokken. "Het is niet mijn vak. Op deze manier kan er op een mooi niveau over auto’s worden blijven gesproken en komen de abonnees niet in de kou te staan."

Gedupeerde freelancers

Hoeveel geld er dankzij de doorstart beschikbaar is gekomen voor de schuldeisers van de failliete boedel, is onbekend. Curator Voermans was vanochtend onbereikbaar voor een toelichting.

Bij een eerder faillissement van uitgeverij Pelican in 2013, waarbij eveneens sprake was van een doorstart, bleef volgens het toenmalige curatorenverslag 'een grote groep' nog onbetaalde freelance medewerkers als fotografen, stylisten en tekstschrijvers gedupeerd achter.