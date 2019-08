AliExpress opent eerste fysieke winkel in Europa

Kijken in de winkel, bestellen op internet

In de AliExpress-winkel kunnen klanten producten bekijken, maar niet kopen. Dat doen ze uiteindelijk via de website met een QR-code. In de toekomst kunnen klanten ook bestellingen ophalen in de winkel.

"AliExpress is een van de populairste e-commerceplatformen in Spanje", zegt William Wang, algemeen directeur van het AliExpress in Spanje en Portugal de Spaanse krant El Periódico. "Daarom willen we juist hier nieuwe manieren verkennen om de fysieke en digitale wereld bij elkaar te brengen."