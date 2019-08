Miljoen euro boete voor keukenbedrijven voor misleiding op beurzen

'Geen gedupeerde klanten'

"Zodra de ACM ons liet weten dat dit zo niet kan, hebben we deze formulieren uit de roulatie gehaald", vertelt directeur Robert Coppens van De Mandemakers Groep (DMG), waar de drie keukenbedrijven onder vallen. "Er zijn geen consumenten gedupeerd. We hebben nooit klachten ontvangen en als iemand toch van de aankoop afzag, hebben we dat kosteloos geregeld."

De ACM heeft wél klachten ontvangen, zegt de woordvoerder. "Het probleem is dat het contract misleidend was. Consumenten die niet van de aankoop afzagen, dachten waarschijnlijk dat dit niet kon."

Ook Editie NL sprak gedupeerden. Zo werd Esther uit Den Haag in 2015 slachtoffer van intimiderende Mandemakers-verkopers op een beurs: "Zonder dat ik het wist, had ik een keuken gekocht. Ik schrok me wezenloos."