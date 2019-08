Nederlanders over protesten Hongkong: 'Het wordt steeds grimmiger'

RTL Z sprak met verschillende Nederlanders, zowel zelfstandig ondernemers als werknemers van grote multinationals. Geen van allen willen ze met naam genoemd worden.

Vrijwel allemaal maken ze zich zorgen over de protesten, al worden zij of de bedrijven waar ze voor werken doorgaans niet direct erdoor geraakt. "Er is soms overlast, maar het is niet zo dat de hele stad in vuur en vlam staat", zegt een medewerker van een groot Nederlands bedrijf. Waarschuwingen vindt hij overdreven.

Een andere Nederlandse ondernemer, die al meer dan dertig jaar een onderneming heeft die deels in Hongkong en deels in 'mainland China' is gevestigd, merkt op dat de sfeer in Hongkong grimmig is. "En het wordt steeds grimmiger. Dat is wel emotioneel voor ons", zegt hij.