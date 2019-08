Eindhovense medewerkers Ryanair eisen schadevergoeding voor ontslag

De medewerkers zijn ontslagen bij Ryanair als resultaat van een verstoorde arbeidsrelatie, stelt vakbond FNV. Maar Ryanair spreekt dat tegen. Volgens de budgetmaatschappij zijn de medewerkers om economische redenen ontslagen.

Ryanair sloot vorig jaar zijn basis in Eindhoven. Daarna werd collectief ontslag aangevraagd voor al het personeel dat in Nederland gevestigd was. Als reden gaf Ryanair de 'slechte bedrijfseconomische prestaties'.