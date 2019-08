Rabobank moet antiwitwasbeleid verder verbeteren van toezichthouder

Die bank moet alle 5 miljoen particuliere klanten doorlichten van toezichthouder DNB. Banken zijn verplicht om te checken of hun klanten zich niet bezighouden met illegale zaken als witwassen, corruptie of terrorismefinanciering.

In het geval van Rabobank moet de bank bij sommige klanten beter onderbouwen waarom ze in een bepaalde risicocategorie zijn ingedeeld. Dat is de opdracht die de bank in overleg heeft gekregen van De Nederlandsche Bank.