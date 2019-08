Forse verliezen op beurzen wereldwijd, Wall Street diep in de min

Krimp in Duitsland

Vanuit China werd een afzwakking van de industriële productie gemeld. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal.

Vooral de buitenlandse handel drukte flink op de prestaties. In Duitsland heeft de economie last van de handelsoorlog tussen China en de VS.

Ook in Japan en Australië kwamen de beurzen in de min terecht na de paniek in de VS. In eigen land sloot de AEX gisteren met 1,6 procent lager, op 536 punten.