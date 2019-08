'Gure wind uit buitenland' treft Nederland, economie en koopkracht groeien minder

Dat meldt het Centraal Planbureau in de augustusraming. Het kabinet gebruikt die raming als belangrijke input voor het opstellen van de begroting voor Prinsjesdag.

Voor een groot deel staat die al in de steigers. Aan de koopkrachtplaatjes wordt in augustus vaak nog gesleuteld als uit de CPB-cijfers blijkt dat er ongewenste uitschieters zijn of als het koopkrachtplaatje niet eerlijk verdeeld is voor de verschillende inkomensgroepen.

Risico's voor economie

Het Centraal Planbureau benoemt dat de 'niet geringe neerwaartse risico's' voor de economie zijn toegenomen. Dat heeft voornamelijk te maken met het handelsbeleid van de Verenigde Staten, de handelsoorlog en de reacties daarop vanuit de wereldmarkten.

"Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons", zegt Laura van der Geest, directeur van het CPB. "De vaart gaat eruit. De werkloosheid blijft laag, maar de werkgelegenheidsgroei vlakt flink af, zeker in de marktsector. De Nederlandse economie moet het vooral hebben van de binnenlandse bestedingen, de export lijdt onder de fall out van ontwikkelingen in het buitenland."