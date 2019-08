Grote bedrijven sponsoren EU-voorzitters: 'Je krijgt er een vieze smaak van in je mond'

Nederland kreeg bier, verf en zonnepanelen

Nederland heeft zich in 2016 door vier bedrijven laten sponsoren, blijkt na navraag door RTL Z. Neptunus, specialist in demontabel bouwen, heeft voor 100.000 euro aan zonnepanelen gesponsord. Die zonnepanelen zijn 'om niet' geleverd en later weer naar andere locaties gegaan.

Brouwer Heineken schonk bier en water ter waarde van 10.000 euro. Dat deed de brouwer via de cateraar. Sikkens, onderdeel van AkzoNobel, sponsorde verf ter waarde van 14.167 euro. "Sikkens heeft de benodigde verf voor een vriendenprijsje in rekening gebracht. Die prijs is meegenomen in de afrekening van de decorateur", laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Ziggo heeft een aansluiting aangelegd om een reserve-internetverbinding aan te leggen naar het Scheepvaartmuseum, waar de Nederlandse ploeg was gevestigd. De waarde van de aanleg wordt geschat tussen 2000 en 5000 euro. Het internetabonnement is vervolgens wel gewoon betaald.

Baliebordje en naamsvermelding

In alle gevallen kregen de sponsorende bedrijven naamsvermelding op de app en de website. Ziggo kreeg een bordje op de IT-balie, Heineken kreeg naamsvermelding op de tap.

In de richtlijn Sponsorvoorwaarden was vastgelegd dat een sponsoring minimaal 5000 euro waard moest zijn. Logo's mochten slechts op beperkte plaatsen zichtbaar zijn en sponsoring gaf niet zomaar toegang tot bijeenkomsten of deelnemers. In de EU-regels voor het voorzitterschap staat niets over sponsoring, laat de Raad van de Europese Unie desgevraagd weten, dus het is aan het voorzittende land om daar eigen keuzes over te maken.