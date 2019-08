Salvini ziet geen toekomst in regering Italië, wil nieuwe verkiezingen

Conte is als partijloze premier aangesteld om het wankele evenwicht in de regering te bewaken. De twee partijleiders zijn beide vicepremiers in het kabinet, dat 1 juni 2018 aantrad.

De regeringspartijen zijn het oneens met elkaar. Woensdag werd er gestemd over de aanleg van een treintunnel door de Alpen naar Lyon in Frankrijk. De Lega is voor de aanleg van de omstreden tunnel, M5S is tegen.