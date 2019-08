Uber boekt grootste verlies ooit: meer dan 5 miljard dollar

Het bedrijf verloor bijna 6 keer meer dan de 878 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Omzet stijgt minder dan verwacht

Ondertussen steeg de omzet van Uber wel met 14 procent naar 3,17 miljard in het tweede kwartaal.

Volgens de Wall Street Journal valt die stijging tegen. Het gaat om de laagste groei kwartaal op kwartaal en de omzet stijgt minder hard dan werd verwacht door anlisten. Die hadden op een omzet van 3,3 miljard gerekend.

Groeien kan nog

De cijfers laten zien dat Uber nog steeds kan groeien maar het lastiger heeft door de concurrentie, overal waar het actief is.

Hoewel het megaverlies verwacht was, zijn beleggers niet te spreken over het missen van de verwachtingen. In de nabeurshandel kelderde de koers direct met zo’n 11 procent, op moment van schrijven krabbelt de koers iets op maar staat hij nog steeds 4 procent in de min.

Belastingvoordeel

Eerder vandaag bleek dat Uber via een ingewikkelde constructie een belastingvoordeel in Nederland heeft geregeld van 5,5 miljard euro voor het geval dat het bedrijf winst gaat maken. Die deal heeft het bedrijf voorlopig nog niet nodig.