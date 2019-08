Stapelen met potjes: zo komen politieke partijen aan geld

Overheidssubsidie

Een andere belangrijke bron van inkomsten voor partijen is subsidie vanuit de overheid. Iedere partij die aan de voorwaarden voldoet krijgt een bedrag 181.947 euro, staat in de Wet financiering politieke partijen. Per Kamerzetel komt daar nog eens 52.773 euro bij.

Ook voor de leden ontvangt een partij geld: voor alle partijen is een bedrag van bijna 2 miljoen euro beschikbaar. Dat wordt gedeeld door het aantal leden. In 2017 kwam het uit op 6,30 euro per lid.

Het bedrag dat de partijen krijgen bestaat dus uit drie onderdelen. Tel je die op dan kwam de VVD (33 zetels, 26.500 leden) uit op 2.264.592 euro. Bij de PvdA (9 zetels, 46.000 leden) kwam het uit op 1.639.913 euro. Forum voor Democratie ontving 325.051 euro.

PVV geen subsidie, want geen leden

Om subsidie te krijgen moet een partij aan een aantal voorwaarden voldoen. De partij moet zetels hebben in de Eerste en/of Tweede Kamer, en daarnaast moet een partij minstens 1000 leden hebben die jaarlijks minimaal 12 euro contributie betalen. De PVV (20 zetels) ontvangt bijvoorbeeld geen subsidie omdat Geert Wilders het enige lid is.

Die regel zou afgeschaft moeten worden, zegt Kars Veling, oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij was lid van een commissie die in 2017 en 2018 onderzoek deed naar de financiering van politieke partijen. "Wij willen het hebben van leden aanmoedigen, en juist iets meer per lid geven als subsidie en minder per zetel. De grens van 1000 leden vinden we geen goede eis."

Volgens Veling bemoeit de staat zich anders teveel met de onafhankelijkheid van partijen. "Je moet wel voorwaarden hebben, maar als staat moet je terughoudend zijn. Het is niet slecht om een politieke partij een steuntje in de rug te geven."