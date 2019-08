Tekort aan mensen in transport neemt af, maar risico's nemen toe

Minder openstaande vacatures

De omzetontwikkeling ziet er nog goed uit in de sector. Maar gecorrigeerd voor inflatie is de groei minder groot dan voorgaande jaren. "We zien dezelfde soort groei, maar zien ook dat de kosten de laatste tijd harder groeien door stijgende lonen en gestegen brandstofprijzen", zegt Swart.

Eind 2018 gaf 35 procent de transportondernemers nog aan een tekort aan arbeidskrachten te hebben. In mei was dat nog 'maar' 29 procent. "Het is een van de signalen dat de groei afneemt", stelt Swart. ABN ziet minder banen ontstaan, wat wijst op een afnemende vraag.

'Maar' duizend banen erbij

De tekorten aan personeel waren zeer groot in de transportsector. Nu neemt dat tekort ook weer heel snel af. "Het aantal banen is sinds november bijna niet meer gegroeid", zegt Swart. "Als na komend kwartaal blijkt dat de groei helemaal weg is of het aantal banen zelfs is afgenomen, zou dat een signaal zijn dat er een omslagpunt is bereikt."

"In de industrie lijkt de werkgelegenheid af te nemen", zegt Swart. "Die zouden nog in de transportsector aan de slag kunnen. Dan zou de krapte daar nog verder dalen."

In november 2018 waren er 391.000 banen in de sector. Afgelopen maart waren dat er 392.000, de traagste groei sinds de zomer van 2017. In totaal zijn er ongeveer 14.000 vacatures. In alle transportbranches zijn er minder ondernemers die een tekort aan mensen als probleem zien.