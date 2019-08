Trage Duitsers zorgen voor nieuwe miljoenenstrop Betuwelijn

Kiezen tussen twee kwaden

Dat de Nederlandse overheid nog steeds miljoenen per jaar kwijt is aan de exploitatie, komt voor Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, niet als een verrassing. "Het is nu kiezen tussen twee kwaden: de lijn is voor bijna 5 miljard euro belastinggeld aangelegd", vertelt hij. "Je moet dus wel zorgen dat er treinen gebruik van maken, anders is het helemaal een lachertje: zo'n dure lijn die niet genoeg wordt gebruikt."

Maar de overheid zit in een spagaat, vertelt hij. "Als je te hoge gebruiksvergoedingen vraagt, verschuift het vervoer weer naar de weg. En de Betuwelijn is nu juist aangelegd om minder over de weg te vervoeren", zegt Van Wee.

Om vervoerders te 'prikkelen' de spoorlijn te gebruiken in plaats van het normale spoor, krijgen zij korting op de gebruiksvergoeding, waardoor het nog moeilijker is om winst te maken met de lijn. Toch doet het ministerie dit, onder meer om vervoer van gevaarlijke stoffen over het normale spoor te ontmoedigen, vertelt de woordvoerder.