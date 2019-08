Zzp-tarieven versus uurloon: of freelancen loont, verschilt per beroep

"Toen ik zzp'er werd, ontdekte ik hoe leuk mijn vak eigenlijk is", vertelt Lisette van Bavel (57). Ze werkte jarenlang in loondienst en maakte 12 jaar geleden de overstap naar het ondernemerschap. "Toen ik in loondienst was, werkte ik vooral nachtdiensten. Overdag had ik voor mijn gevoel te weinig tijd voor de patiënten, 's nachts was het rustiger. Maar na jaren nachtdiensten draaien merkte ik dat ik niet meer kon slapen."

Ze werkte eerst een jaar via een uitzendbureau, voordat ze zich inschreef bij de Kamer van Koophandel (KvK). "Vanaf dat moment kwam ik op diverse plekken en kon ik zelf bepalen wanneer ik werkte. Ik kreeg weer plezier in mijn werk."

Van Bavel is zeker niet de enige: steeds meer professionals in de zorg werken als zzp'er. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) steeg het aantal ondernemingen in de zorg in het eerste kwartaal van 2019 met 7 procent. Uit en enquête van onderzoeksinstituut NIVEL blijken hun motivaties: meer vrijheid en een hoger uurloon.