Reclame Code Commissie oordeelt over omstreden New York Pizza-poster

'Het moet fun zijn'

Marketingdirecteur Joost Geurtsen vertelt tegen vakblad Marketingtribune dat insteek van de campagne een bewuste keuze is. "We kunnen uitweiden over de voordelen van deze nieuwe bodem, maar daar zit niemand op te wachten. We zijn New York Pizza, dus het moet fun zijn."

De inspiratie komt van een liedje van André van Duin, licht hij toe: 'K Heb Hele Grote Bloemkolen.

Plat, net als de bodem

Reclamebureau Natwerk uit Amsterdam bedacht de actie. Directeur Daantje Dammers tegen Marketingtribune: "Voor sommigen komt het misschien wat plat over, maar daar hebben we ook wel een antwoord voor klaarliggen: dat is de bodem ook."

Er is ook bijval voor de reclame. Een greep uit de positieve reacties op Facebook: "ik snap de ophef niet zo", "we worden steeds preutser" en "vrouwonvriendelijk? Dit is juist prachtig!"

Reclame Code Commissie behandelt de klachten

Of de pizzareclame toch echt té plat is, dat beslist de Reclame Code Commissie. Vandaag behandelt de commissie de klachten, vier weken later volgt de uitspraak. De RCC geeft geen boetes, maar adviezen aan de adverteerder. Zo'n 95 procent van de bedrijven volgt dat advies op, aldus de commissie.

Inmiddels zijn de posters trouwens verwijderd, ze zouden sowieso maar een week in de bushokjes hangen.