'Leveranciers van verslavende pijnstillers willen schikken voor 10 miljard dollar'

In Amerika is er sprake van een groot en nationaal probleem, maar ook in Nederland komen problemen door pijnstillers in toenemende mate voor. In het voorjaar van 2019 werd na vragen van de researchredactie van RTL Nieuws duidelijk dat het aantal overdosissen en vergiftigingen door oxycodon met ruim 50 procent is gestegen.

Vertienvoudiging

Patiënten die te veel oxycodon binnen hebben gekregen, kunnen ademhalingsproblemen krijgen, in coma raken of zelfs overlijden. In 2018 werd 424 keer een mogelijke overdosis met oxycodon gemeld bij adviescentrum NVIC, tegenover 280 meldingen in 2017. In 2008 waren het nog 43 meldingen. Dat betekent dat het aantal in tien jaar tijd vertienvoudigd is.

In Nederland werd oxycodon in 2018 door bijna een half miljoen mensen gebruikt. Het aantal gebruikers van fentanyl was 111.000. Patiënten krijgen zulke zware middelen te makkelijk mee, omdat ze bijvoorbeeld simpel om een herhaalrecept kunnen vragen.