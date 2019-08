Nederlandse economie loopt gevaar door handelsoorlog

Risico voor economie

"Wij hebben er last van, van de handelsoorlog", zegt Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. "Het is een risico voor de economie. Dat wil niet meteen zeggen dat we zomaar van een redelijk groeiende economie in een recessie terechtkomen."

In de dienstensector, die afhankelijk is van de consumentenuitgaven in het binnenland, gaat het nog goed. "De inflatie is laag, de lonen groeien door tekorten op de arbeidsmarkt en er worden minder mensen aangenomen", zegt econoom Bert Colijn van ING.

'We zitten in blessuretijd'

Dat is een opvallende combinatie, want als de industrie in een recessie raakt, volgt normaal gesproken al snel de rest van de economie. Terwijl die nu al een halfjaar stug doorgroeit. "Normaal gesproken zouden we de maximumtermijn nu wel overschreden hebben", zegt Colijn. "We zitten in blessuretijd."

De dalende beurskoersen zijn wel vervelend voor pensioenfondsen. Want die beleggen onze pensioenen deels in aandelen. "De rentes dalen en de aandelenkoersen dalen, en daar hebben de pensioenfondsen last van. En dat kan volgend jaar betekenen dat pensioenuitkeringen gekort worden daardoor", zegt Blom.