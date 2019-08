Duurzaam boodschappen doen? Startup bezorgt in glazen potten

Reden voor Bijmolt om te onderzoeken of hij dat zelf beter kon. Op dit moment koopt Puur Bezorgd grote hoeveelheden houdbare producten zelf in. Van broodbeleg tot keukenkruiden en van peulvruchten tot pasta, het wordt allemaal aan huis geleverd in glazen potten.

'Honderden op wachtlijst'

Die potten worden vervolgens door fietskoeriers bezorgd, die de lege potten ook ophalen. "We zijn nog klein", zegt Bijmolt haast verontschuldigend. In januari 2019 begon hij, toen nog met een vaste baan ernaast. "We hebben de eerste maanden vooral veel geprobeerd en gekeken: vinden mensen dit leuk, bestellen ze vaker? Nu hebben we 250 klanten, met honderden anderen op een wachtlijst."

Volgens Bijmolt zit het bedrijf qua capaciteit nu 'op het maximum' van wat het aankan. "Tot nu toe hebben we het met eigen middelen gefinancierd", verklaart hij.

De ondernemer werkt momenteel met medeoprichter Jouri Schoemaker (28), een aantal stagiairs en vrijwilligers. "Nu zijn we nog heel flexibel, de volgende stap is een crowdfunding en uitbreiding naar andere steden", vertelt hij over de toekomst.