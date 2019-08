Stemming over IMF-kandidaat: geen van kandidaten krijgt genoeg steun

Mocht Georgieva uiteindelijk als winnaar uit de bus komen, is er ook nog de kwestie van haar leeftijd. Volgens de regels van het IMF is ze met haar 65 jaar eigenlijk te oud om als voorzitter geïnstalleerd te worden. Die regels zouden dan aangepast moeten worden.

'Goede kans Dijsselbloem'

Er wordt al een tijd gestreden om wie de opvolger van Christine Lagarde wordt bij het IMF. Insiders gaven Dijsselbloem goede kans, omdat hij op steun kon rekenen van landen uit het noordwesten van Europa, maar ook op een aantal zuidelijke lidstaten. Oost-Europese landen grijpen vaak mis bij het verdelen van de topfuncties.

Vanuit Nederland is de afgelopen weken een stevige lobby gevoerd om Dijsselbloem op de topfunctie te krijgen. De Europese kandidaat wordt zo goed als zeker de opvolger van de Française Christine Lagarde, die Mario Draghi opvolgt als voorzitter van de Europese Centrale Bank.

Het IMF is er voor landen die in de financiële problemen komen. Die kunnen dan een lening krijgen. Het IMF heeft 1 biljoen dollar voor dit doel in kas.

Wordt vervolgd

De landen zijn momenteel in onderhandeling over de regels van het keuzeproces. Daarna moet bepaald worden hoe er nu verder wordt gegaan.