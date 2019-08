Vliegtickets in tien jaar bijna 40 procent duurder

Het kabinet denkt dat de vliegtaks die het in 2021 invoert – van 7 euro per persoon – reizigers zal ontmoedigen om te vliegen. Op basis van de grafiek lijkt het erop dat passagiers op Nederlandse vliegvelden niet heel gevoelig zijn voor prijsverhogingen. Er wordt immers steeds meer gevlogen.

Meer vraag dan aanbod

Volgens de luchtvaarteconoom zal de belastingmaatregel mogelijk wel effect hebben op het aantal mensen dat wil vliegen. "Maar er is nu meer vraag dan aanbod, dus het is de vraag of je dat direct terugziet in de cijfers. Dat is ook afhankelijk van de hoogte van zo'n taks."

Zuidberg waarschuwt dat de vliegtaks weliswaar geld zal opleveren, maar niet direct het milieu ten goede zal komen als er evenveel gevlogen blijft worden. "Dan is een belasting per passagier niet het meest efficiënt, dan kan je beter uitstoot belasten."