Minister Schouten de boer op om streekproducten te promoten

Als voorbeeld noemt Buis Spanje of Frankrijk. "Daar hebben vrijwel alle supermarkten lokale producten, de waardering daarvoor is ook groter", zegt hij. "Je ziet dat veel supermarkten in Nederland een schap hebben voor lokale bieren. Dat moet ook te doen zijn voor andere producten."

Geen geld erbij

Buis geeft toe dat het ministerie nog geen concrete stappen kan zetten. Daarvoor wordt de handelsmissie georganiseerd, om door het hele land in gesprek te gaan met boeren, producenten, het bedrijfsleven en supermarkten.

"Er komt niet gelijk een zak geld bij, maar we gaan kijken hoe we drempels kunnen wegnemen", zegt Buis. "Zo zijn er regels voor grote bedrijven, die de kleinere ondernemers in de weg zitten. Die kunnen we wellicht aanpassen. En we kunnen ook helpen met logistieke uitdagingen, om kosten te verlagen voor kleinere partijen."

