Centrale bank VS verlaagt rente voor het eerst in tien jaar: 'Komende maanden cruciaal'

Jerome Powell, de baas van de Fed, heeft zojuist bekendgemaakt de rente met een kwart procent - of 25 basispunten in jargon - te verlagen. Die stap is ongebruikelijk: sinds 2015 waren er juist 9 rentestappen omhoog. Er werd in maart al gezegd dat er niet meer verhoogd zou worden en er werd in juni zelfs al gehint op een renteverlaging.

Van omhoog naar omlaag

De laatste keer dat de rente verlaagd werd was in december 2008. Daarvoor waren er meerdere verlagingen, tot de rente omlaag werd gebracht tot bijna nul in verband met de financiële crisis. De rentestappen omhoog waren juist bedoeld om de rentetarieven weer op het niveau van voor de crisis te krijgen.