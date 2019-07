Blendle zaait verwarring over artikeltegoed: toch geen geld terug

Dirk is op vakantie

De mails die Blende-gebruikers kregen, was dit keer niet van afkomstig van Dirk van Blendle. Hij verstuurde de mails over het op te maken tegoed en kreeg emmers met kritiek over zich heen.

De mail van vandaag is verstuurd uit naam van Sharon van Blendle, met de boodschap dat Dirk op vakantie is. Of Dirk aan vakantie toe was door alle kritiek, is onduidelijk.