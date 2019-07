Faillissement Slotervaart- en IJsselmeerziekenhuis raakt artsenlab AtalMedial keihard

AtalMedial ontstond in 2012 uit een fusie tussen enkele trombosediensten en laboratoria, waar huis- en ziekenhuisartsen bloed, weefsel of ontlasting van patiënten laten testen. Met een omzet van 67 miljoen euro en bijna 900 werknemers is AtalMedial een van de grootste diagnostische centra van Nederland.

Overname

Februari vorig jaar kondigde het bedrijf trots aan de laboratoria en medewerkers van MC Groep van zorgondernemer Loek Winter over te nemen. Onder de MC Groep vielen het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en het IJsselmeerziekenhuis in Lelystad.

Dat had AtalMedial beter niet kunnen doen. Acht maanden na de overname gingen die twee ziekenhuizen namelijk gierend failliet. Dat leidde tot het verlies van duizenden banen en een chaotisch geschuif met patiënten.