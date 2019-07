Nederland exporteert minder wapens naar buitenland

Op plaats drie staan EU- en Navo-bondgenoten met ruim 108 miljoen euro. Daar gaat het om zowel onderdelen voor vliegtuigen als voertuigen.

De opvallende vierde plaats is voor Vietnam (66 miljoen euro), waarbij ontwerpen en onderdelen voor vier patrouilleschepen voor de kustwacht en een groter marineschip worden geleverd.

Vergunning aangepast na oorlog Jemen

In juli 2016 is er een vergunning aangepast waardoor die niet meer zomaar kon worden gebruikt voor wapenzendingen naar Jemen, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar.

In februari 2019 bleek dat Qatar zich had teruggetrokken uit het conflict en Egypte marineschepen voor de kust van Jemen had gelegd. Egypte is toen ook van de doorvoerlijst afgehaald.

Het beleid is sinds eind november 2019 zo dat de export van militaire goederen naar alle landen die in Jemen meevechten in de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, wordt afgewezen. Alleen als 'onomstotelijk vaststaat' dat de goederen niet worden ingezet bij de strijd in Jemen is het mogelijk om militaire goederen te exporteren.