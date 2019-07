Hogere winst dan verwacht bij ASML, kwartaalomzet stijgt

De omzet kwam uit op 2,6 miljard euro, de netto winst op 476 miljoen euro. Een jaar geleden was de omzet iets hoger en de winst een stuk hoger. Die is gedaald ten opzichte van een jaar geleden, toen er 622,6 miljoen euro werd omgezet in het tweede kwartaal.

De chipmachinemaker doet het wel een stuk beter dan in de eerste drie maanden van dit jaar, toen het nettoresultaat uitkwam op 355 miljoen euro. In het eerste kwartaal had ASML last van productieverstoringen na een brand bij een leverancier.