Hogere omzet voor TomTom, verwachtingen opgeschroefd

TomTom heeft in het tweede kwartaal een betere omzet gedraaid dan een jaar eerder. De autotak, die navigatieproducten maakt voor de auto-industrie, verhoogde de omzet van 93 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2018 naar 116 miljoen euro in het afgelopen kwartaal.

De omzet van het hele concern steeg met 12 procent naar 211 miljoen euro in de afgelopen drie maanden. Een jaar eerder was dat nog 188 miljoen euro. Lees ook: Met de verkoop van Telematics zet TomTom alles op één kaart De divisie locatietechnologie, waar de autotak onder valt, is belangrijk voor TomTom en moet 435 miljoen euro binnenhalen. De omzetprognose wordt verhoogd tot 700 miljoen euro. Eerder ging men nog uit van 25 miljoen euro minder. De consumententak van TomTom doet het minder goed. TomTom verwacht dat die tak met 15 procent zal dalen, al is dat een minder grote daling dan eerder werd verwacht. Lees ook: Topvrouw TomTom: onderwijs niet toekomstbestendig, moet op de schop Het nettoresultaat van TomTom komt uit op 742 miljoen euro. Het grootste deel daarvan is de eenmalige winst voor de verkoop van de Telematics-tak. Die divisie hield zich bezig met voertuigvolgsystemen en is verkocht aan de Japanse bandenmaker Bridgestone.