Nina Storms aan het roer bij omgevallen sapjesbedrijf Natur

Storms aan het roer

Vorige maand stelde Natur in een brief aan investeerders dat Storms geen rol had gespeeld bij het faillissement. Nu blijkt dat zij het roer van Natur echter ferm in handen heeft genomen. Eind juni trad de 65-jarige onderneemster aan als interim-bestuursvoorzitter. Haar vroegere rechterhand bij World Online, Ruud Huisman, werd financieel directeur.

Volgens een document dat het beursfonds deponeerde bij de Amerikaanse toezichthouder, was Storms' betrokkenheid bij het bedrijf groter dan eerdergenoemde brief doet vermoeden.

Natur benadrukt daarin 'haar rol als mede-oprichter en haar kennis van de activiteiten en expansie in Europa en het Verenigd Koninkrijk'. Storms wordt omschreven als 'de belangrijkste strateeg en innovator van het bedrijf.'

Nieuwe plannen

Ook blijkt Natur 7,2 miljoen dollar aan nieuw kapitaal te hebben opgehaald. Wat Storms precies wil met het bedrijf, dat zich meer wil richten op sapjes en snacks waarin cannabis is verwerkt, is nog onbekend.

Storms laat via haar woordvoerster weten slechts interim-ceo te zijn. Het is de bedoeling dat binnen enkele weken een nieuwe vaste bestuursvoorzitter wordt benoemd. "Over haar plannen met Natur kan zij helaas nog niets zeggen, vanwege de beursnotering van het bedrijf."