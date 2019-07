RTL Z tipt: dit zijn de perfecte boeken en podcasts voor je vakantie

Johannes van Dam - De biografie - Jeroen Thijssen

Tip van samensteller Loek Essers: "Een erg interessant inkijkje in het niet altijd even florissante leven van de pedante man die zichzelf de beste restaurantrecensent van Nederland vond. Over hoe hij aan zijn liefde voor kroketten kwam, depressies, drugshandel in een stripwinkel in het centrum van Amsterdam en over hoe zijn falen als columnist bij Het Parool leidde tot bekendheid als eetschrijver.

Dit alles uitstekend opgepend door Jeroen Thijssen, die een typisch Johanneske situatie meemaakte toen hij hem vroeg voor een praatje bij de presentatie van zijn eerste roman. Johannes had één zin voorbereid en zei bij het in ontvangst nemen van het boek: 'Dit is het boek van Jeroen Thijssen. Ik ken hem niet.' Een lofdicht is de biografie dus niet geworden, maar ook zeker geen afrekening."

The Battle for Europe - New York Times The Daily

Soms is het goed om iemand van buiten bij je naar binnen te laten kijken om te begrijpen wat er bij jou thuis speelt, denkt Loek Essers. "Dat is zeker het geval bij de vijfdelige serie van New York Times' podcast The Daily The Battle for Europe', over de opkomst van nationalistische partijen in de Europese Unie. De makers stellen zichzelf de vraag: kan de Europese Unie overleven?

Om daarachter te komen gaan ze langs bij de rebellerende gele hesjes in Frankrijk en lopen ze mee met een rechtse campagne in Italië. Ook de cultuuroorlog in Polen komt aan bod en natuurlijk Duitsland, waar de opkomst van nationalistische politici extra gevoelig ligt. Juist Europese luisteraars leren door het luisteren van deze afleveringen hun mede-Europeanen een stuk beter begrijpen."

Vijf keer een halfuurtje, uitstekend voor op het strand of in de auto.