Vergunning 129 boerenbedrijven vernietigd door stikstofbesluit

Bij 129 veehouderijen is de verleende vergunning aangevochten op basis van de Natuurbeschermingswet. Die verliezen nu de verleende vergunning.

De Raad van State had 180 zaken tijdelijk gepauzeerd tot er duidelijk was over wat er ging gebeuren met het PAS. In bijna alle zaken is nu uitspraak gedaan, meldt Boerderij.nl. Die zaken gingen over natuurvergunningen voor het (uitbreiden van) veehouderijen of over het weiden van vee of bemesten van percelen.

Dat betekent dat boeren niet kunnen uitbreiden. Boeren die alvast aanpassingen hebben gedaan aan het bedrijf, omdat ze ervan uitgingen dat de vergunning toch al definitief was, moeten hun aanpassingen terugdraaien.