100 jaar de achturige werkdag: wat is er over van de beloftes van toen?

Bij den achturigen arbeidsdag zal de eisch naar nog grootere vermindering van arbeidstijd wakker worden

Nou en of! Na 1970 is het aantal gewerkte uren gestaag gedaald. In Nederland komen we nu uit op gemiddeld 26 uur per week voor vrouwen en 35 uur per week voor mannen, gemiddeld 31 uur.

Daarnaast wordt er vooral veel gefilosofeerd over nog minder uren werken. Sommigen pleiten voor een maximum van 32 uur of 21 uur, anderen zeggen dat er slechts 8 uur per week gewerkt zou moeten worden.

Volgens Sam Groen, arbeidstijddeskundige bij FNV, zijn er op de Nederlandse arbeidsmarkt veel situaties waarbij het juist de andere kant op gaat. "De arbeidstijd is heel flexibel geworden. We zien veel mensen, van taxichauffeurs tot supermarktmedewerkers, die veel meer uren per dag of week beschikbaar moeten zijn. Soms werken ze dan 's ochtends een beetje en 's avonds ook, of zes dagen per week."

De gemiddelde arbeidstijd van 32 uur is dan ook niets meer dan een gemiddelde, benadrukt Groen. "We komen mensen tegen die dolgraag meer uren per week willen werken, en vrachtwagenchauffeurs die bijna 70 uur per week maken. Er is nog genoeg te doen voor de vakbeweging, ook na 100 jaar."