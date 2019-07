VS versoepelt ban op verkoop aan Huawei

Onduidelijkheid over voorwaarden

Die vergunningen worden onder voorwaarden verstrekt. De harde voorwaarde is dat het te verkopen product volstrekt niets te maken mag hebben met de nationale veiligheid. Hoe ver dat begrip strekt is nog niet duidelijk.

Want de VS heeft het argument van 'nationale veiligheid' eerder ook gebruikt als pressiemiddel. Zo beargumenteerde Trump dat importheffingen op Canadese producten nodig zijn uit overwegingen van nationale veiligheid. Ook voor het weren van auto's uit bijvoorbeeld de EU zou Trump een beroep willen doen op de staatsveiligheid.

De versoepeling van het vergunningenbeleid komt een aantal weken na een wapenstilstand in de handelsoorlog tussen China en de VS. President Donald Trump kondigde na een ontmoeting met Xi Jinping in Osaka aan dat Amerikaanse bedrijven zouden mogen verkopen aan Huawei.

Handelsoverleg hervat

Of de versoepeling van de ban voort blijft duren is niet duidelijk. Als er geen vorderingen zijn in de gesprekken over handel tussen China en de VS en de handelsoorlog weer escaleert, kan het zijn dat de versoepeling ook weer in rook opgaat.

De VS en China hebben het overleg over handel hervat. Er is gebeld door de Amerikaanse minister van Financiën Mnuchin, handelsgezant Lightizer en de Chinese vicepremier Liu en handelsminister Zhong.

Volgens Larry Kudlow, economisch adviseur van Trump, zijn de gesprekken constructief verlopen. Hij waarschuwde wel dat er geen wonderen te verwachten zijn rond een handelsdeal.