Twee keer zoveel distributiecentra: personeel niet aan te slepen

Hoeveel distributiecentra er exact in Nederland zijn weet niemand - het wordt niet officieel bijgehouden - maar vooral de laatste paar jaar is de groei spectaculair, stellen experts. De economie loopt goed en de e-commerce wordt groter en groter. Dat zorgt ervoor dat in logistieke hotspots als Venlo-Venray, Tilburg-Waalwijk en West-Brabant overal distributiecentra zijn verschenen.

Verdubbeling aan centra

In 2000 waren er nog 1038 distributiecentra met een gezamenlijke oppervlakte van 16 miljoen vierkante meter. In 2018 waren dat er 1930 met een oppervlakte van 31,3 miljoen vierkante meter, telde de NVM. Docent-onderzoeker Sander Onstein schat het aantal distributiecentra in op minimaal 1800 tot 1900 DC's met een oppervlakte van 20 miljoen vierkante meter.

Alle deskundigen zien een forse groei en denken dat er alleen nog maar meer centra bij komen. Wat wel heel concreet is, is de groei van het aantal XXL-distributiecentra van 40.000 vierkante meter of groter.