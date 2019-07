Iran voert druk op: 'allerlaatste deadline' voor redden atoomdeal

Militaire conflicten

Iran en de VS botsen niet alleen economisch. Twee weken geleden dreigde een militair conflict, nadat Iran een Amerikaanse drone neerhaalde en twee olietankers beschadigd raakten.

Iran heeft ook een militair conflict met het Verenigd Koninkrijk. De Britten namen vorige week een Iraanse olietanker in beslag in de buurt van Gibraltar. Volgens hen was dat schip onderweg naar Syrië en dat is verboden door de EU.