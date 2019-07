Recordboete dreigt voor British Airways na datalek

Het is de hoogste boete die in het Verenigd Koninkrijk ooit is gegeven voor een datalek, meldt de BBC. De Britse privacywaakhond ICO kan zulke boetes opleggen sinds de General Data Protection Regulation (GDPR) is ingevoerd in Europa.

'Maar' 500.000 pond boete

Voorheen lagen de boetes stukken lager. In het Verenigd Koninkrijk kreeg Facebook destijds een boete van 500.000 pond voor de rol van het bedrijf in het Cambridge Analytica-schandaal. Dat was de maximale boete die de Britse toezichthouder kon opleggen.

Er werden toen gegevens van ongeveer 1 miljoen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk buitgemaakt. Als het schandaal ten tijde nu had plaatsgevonden, dan had de toezichthouder een boete van maximaal 17 miljoen pond kunnen opleggen.