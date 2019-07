KPN verkoopt internationaal netwerk aan GTT Communications

Ervaren team en multinationale klanten

Rick Calder, CEO van GTT: "Door KPN International te kopen, versterken we onze marktpositie in Europa. Met deze deal halen we een ervaren team, internationale bedrijfsmiddelen en een netwerk van multinationale klanten in huis."

Als toezichthouders de overeenkomst goedkeuren, moet de verkoop in het derde kwartaal van dit jaar afgerond zijn.