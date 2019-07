Deutsche Bank schrapt 18.000 banen met radicale reorganisatie

New York en Londen

Er verdwijnen in elk geval banen in New York en Londen, waar Deutsche Bank actief is op de aandelenmarkt. De bank trekt zich namelijk terug uit de aandelenhandel, liet Sewing zondag weten.

Daarnaast worden riskante handelsactiviteiten aangepast, denk bijvoorbeeld aan de handel in renteproducten. Om de balansposten van deze bedrijfseenheden voor een bedrag van 74 miljard euro af te wikkelen, richt de bank een interne 'bad bank' op. De bank gaat zich verder meer richten op Duitse, zakelijke klanten.

Problemen bij Deutsche

De grootste bank van Duitsland heeft het al tijden moeilijk. Sinds augustus daalde het aandeel van Deutsche Bank met bijna 40 procent. Eind april liepen gesprekken over een fusie met Commerzbank, een andere Duitse bank die het moeilijk heeft, op niets uit.

Daarnaast heeft de bank een aantal miljardenschikkingen moeten doen en medewerkers van de bank werden of worden verdacht van witwaspraktijken. Begin 2018 werd er gewisseld van ceo om de bank uit de problemen te krijgen.