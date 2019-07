Nibud: kwart Nederlanders niet op vakantie, want te duur

Aflossen schulden

Er is de afgelopen jaren een lichte toename in het gebruik van vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. In 2015 was dat 12 procent, nu gebruikt 18 procent het vakantiegeld daarvoor. Wie beneden modaal verdient, geeft het vakantiegeld vaker uit voor huishoudelijke uitgaven of om schulden af te lossen.

Een kwart van de respondenten is tussen de 1000 en 2000 euro kwijt voor een vakantie voor zichzelf en het eventuele gezin. 44 procent geeft meer dan 2000 euro uit, waarbij in totaal 8 procent zelfs meer dan 5000 euro uitgeeft. Eveneens 8 procent geeft 500 euro of minder uit.