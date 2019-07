Megaoperatie: Boskalis-vrachtschip tilt enorm cruiseschip uit de oceaan

'We varen nu naar de Bahama's'

Boskalis heeft aangeboden Carnival te helpen en de eigenaren van het schip gingen daar graag op in. Dat doen ze met de Boka Vanguard, een enorm transportschip van 275 meter. Dat schip kunnen ze deels laten zinken, waarna er een grote lading - zoals een cruiseschip - uit het water kan worden getild.

"We hebben contact gelegd met Carnival en gezegd: 'Wij zijn snel, we kunnen nu naar de Bahama's varen'", zegt Martijn Schuttevaer van Boskalis. De Vanguard komt net van een klus in Noorwegen en lag nu ten zuiden van Engeland.

Vanguard omlaag, cruiseschip erop

Schuttevaer vat de operatie samen. "Vrijdag 12 juli varen de Vanguard en de Vista buitengaats. Als het diep genoeg is laten we de Vanguard 10 meter in het water zakken en slepen we de Vista, die een diepgang van 8 meter heeft, gecontroleerd boven het dek. Vervolgens pompen we het water weer uit de Vanguard, komt het cruiseschip uit het water en kunnen we naar de werf varen."

Bij de werf ligt het cruiseschip dan droog in de Vanguard. Werkploegen kunnen aan de slag om de aandrijving te repareren. Als dat gelukt is, vaart de Vanguard weer uit om de Carnaval Vista terug in het water te laten. Kort daarna kunnen 4000 passagiers aan boord. Een forse operatie, die met precisie voorbereid is.