Hema de oceaan over: vragen om problemen of slimme stap?

Prijs-design-kwaliteit

Wat gaat een lokale, sympathieke winkel in de Verenigde Staten doen? "Het is vrij simpel: de meeste mensen willen gewoon een goede deal", zegt Hans van Tellingen van winkelcentrumonderzoeker Strabo. "Ze zoeken een redelijke kwaliteit voor een goede prijs en Hema heeft dat altijd goed doorgehad."

Hema vindt de oorsprong ook in Amerika. De oprichters haalden inspiratie uit de Woolworth-winkels, waar alle producten te koop waren voor 5 of 10 cent. Bij de Hema waren spullen destijds te koop voor 25 of 50 cent. Later werd het uitgebreid naar bedragen van 10 cent, 75 cent of een gulden.

"De driehoek prijs-kwaliteit-design is troef voor Hema", zegt Koelemeijer. "Hema ziet zichzelf als echt merk, en daar hoort bij dat je je aansluit bij de grote platforms in de wereld. Walmart is daarin een enorm krachtige partij die het spel echt meespeelt met de grote techbedrijven", zegt de retaildeskundige.

Koelemeijer doelt op bedrijven als Amazon, die inzetten op grote online platformen, waar consumenten een breed scala aan producten kunnen vinden.