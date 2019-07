Hema breidt uit naar VS en Canada als 'Hema Amsterdam'

Hema gaat in Noord-Amerika als 'Hema Amsterdam' de markt op. Volgens de keten kan Hema zich nog beter onderscheiden op het continent door nadruk te leggen om de Nederlandse oorsprong.

Uiteindelijk wil Hema in Canada op termijn vijftig winkels openen. In de Verenigde Staten komt Hema voorlopig alleen via internet, niet in fysieke winkels.